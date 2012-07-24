〔英国金融〕查证部分Libor操纵行为的代价过高--金融监管部门

路透伦敦7月24日电---英国金融监管部门周二表示,试图查证出伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)是否在微小幅度内被操纵,其"代价过高",且会带来干扰影响.

英国金融服务监管局(FSA)主席Adair Turner表示,对于监管当局是否应查证2007-09年金融危机期间的Libor操纵行为,存在争议.

但Turner表示,若要查出几年前利率操纵所导致的微小变动,其难度更大.(完)