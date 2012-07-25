〔中国公开市场〕一级交易商可继续同时申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海7月25日电---业内人士周三透露,继周一后,中国公开市场一级交易商今日仍可继续同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限依旧为七天期,正回购品种减至91天一种.

本周一公开市场一级交易商亦被允许同时上报七天逆回购和28天及91天正回购需求,周二央行进行了950亿元人民币的七天期逆回购操作,中标利率持平于上次的3.35%.

上周公开市场一级交易商也同时上报了正/逆回购两种需求,不过最后当周仅进行了总额1,000亿元的逆回购操作,正回购并未现身.在巨量逆回购到期情况下,上周央行净回笼资金600亿元.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.进入7月,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)