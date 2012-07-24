〔伦敦美债〕美国公债表现好于德债,昨日穆迪下调德国评级展望至负面

香港个股：中国信达拟发行四批有担保优先维好票据，共计30亿美元
据公告，总额3亿美元三年期票据票息为3%，发行价为本金额99.716%；总额13亿美元五年期票据票息3.65%，发行价为本金额99.855%；总额7亿美元七年期票据票息4.1%，发行价为本金额99.807%；总额7亿美元十年期票据票息4.4%，发行价为本金额99.648%。
路透伦敦7月24日电---美国10年期公债周二持于纪录低位附近,较可比德债利差收窄,此前穆迪将德国债信评级展望下调至负面.
穆迪投资服务公司周一将德国、荷兰、卢森堡的评级展望由稳定下调至负面,穆迪举出的原因包括希腊退出欧元区的可能性上升,以及这些评级最高的国家可能需要增加对意大利和西班牙等负债国的支持.[ID:nSB1682816].
据公告，总额3亿美元三年期票据票息为3%，发行价为本金额99.716%；总额13亿美元五年期票据票息3.65%，发行价为本金额99.855%；总额7亿美元七年期票据票息4.1%，发行价为本金额99.807%；总额7亿美元十年期票据票息4.4%，发行价为本金额99.648%。
路透纽约3月2日 - 摩根士丹利分析师周四表示，预期美联储在3月举行的决策会议当中，将调高美国利率25个基点至0.75-1.00%。
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周四收跌0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增加 9.6亿元人民币，连续四日上升；两市两融余额为9,123.8亿元，续创逾一个半月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/2 5,336.1 3,787.7 9,123.8 9.6 3,230.03 3/1 5,334.3 3,779.9 9,114.2 10.2 3,246.93 2/28 5,322.3 3,781.7