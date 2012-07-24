〔伦敦美债〕美国公债表现好于德债,昨日穆迪下调德国评级展望至负面

路透伦敦7月24日电---美国10年期公债周二持于纪录低位附近,较可比德债利差收窄,此前穆迪将德国债信评级展望下调至负面.

穆迪投资服务公司周一将德国、荷兰、卢森堡的评级展望由稳定下调至负面,穆迪举出的原因包括希腊退出欧元区的可能性上升,以及这些评级最高的国家可能需要增加对意大利和西班牙等负债国的支持.[ID:nSB1682816].