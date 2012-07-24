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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 18:31 BJT

〔全球油料作物〕大豆和玉米价格飙升将损及其饲料需求--油世界

路透汉堡7月24日电---总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界周二表示,过去四周大豆和玉米价格的飙升,将损及未来数月来自全球农户的饲料需求,因其削减牲畜数量,并使用更加便宜的替代品.

"近期饲料成本的爆发式上涨,将不可避免地导致未来六个月对玉米和豆粕的饲料需求受损,"油世界表示,"一旦牲畜--尤其是猪的数量减少,一段时间内饲料需求基础将大幅缩减,并且需求转向小麦将减少玉米和大豆的使用."

"鉴于南美大豆库存大幅减少,且美国产量前景恶化,未来数月(大豆的)需求将不可避免地受限,"油世界称.

但油世界表示,6月底前,美国、阿根廷和巴西大豆出口依然强劲.

"对于一些进口商而言,近期大量进口部分被当做应对2013年初料加剧的供应短缺的缓冲,"油世界称,"尤其是中国似乎决定尽量多地进口来加以预防."

油世界并称:"2013年初南美大豆产量料大幅增加,这将激励消费者采取降低库存和(或)消费的方式,尽可能推迟购买,以享受新作供应的好处.新作供应压力很可能会从2012年底以后就会逐步升温."(完)

--编译 丁琦;审校 郑茵

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