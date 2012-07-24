版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 18:26 BJT

〔英国金融〕金融服务监管局称Libor制定现已回归诚信

路透伦敦7月24日电---英国金融服务监管局(FSA)主席Adair Turner周二表示,不实制定伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的问题已成为过去,监管当局现在必须为未来设计出更扎实的机制.

"我认为从2009及2010年以来已经相当稳健.大家正尽可能诚实操作,"Turner在一场彭博新闻活动中表示.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐