〔英国金融〕金融服务监管局称Libor制定现已回归诚信

路透伦敦7月24日电---英国金融服务监管局(FSA)主席Adair Turner周二表示,不实制定伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的问题已成为过去,监管当局现在必须为未来设计出更扎实的机制.

"我认为从2009及2010年以来已经相当稳健.大家正尽可能诚实操作,"Turner在一场彭博新闻活动中表示.(完)