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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 18:33 BJT

〔亚洲橡胶〕7月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透7月24日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 215.5 24 210.5 166

* 8月 216.5 120 217.8 19

* 9月 219.4 193 222.0 44

*10月 222.5 275 225.0 12

*11月 224.7 839 227.9 236

*12月 227.0 6579 230.0 886

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 洪曦;审校 王洋

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