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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 21:03 BJT

〔表格〕Markit美国7月制造业PMI初值为51.8,预估为52.0

路透7月24日电---金融信息提供商Markit周二宣布,美国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值为51.8,市场预估为52.0.6月终值为52.5.

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