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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 18:58 BJT

〔东南亚股市〕新加坡、泰国和菲律宾股市收高,银行股领涨

路透曼谷7月24日电---新加坡、泰国和菲律宾股市周二小幅上涨,成交淡静,银行股领涨,但总体市场情绪依然低迷,因德国制造业数据黯淡盖过中国制造业回升迹象的影响.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI扳回稍早失地,收升0.53%.泰国SET指数.SETI和菲律宾股指.PSI摆脱稍早跌势反弹,分别收高0.21%和0.4%.

东南亚地区的其他股市收低,马来西亚股市.KLSE收跌0.2%,至7月16日以来最低收盘水准.印尼股市.JKSE下滑0.4%,跌至7月13日以来的最低收盘点位.越南股市.VNI下挫1.5%至一周低位.

1049GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2998.44 15.95 +0.53 +13.30 2646.35

马来西亚 .KLSE 1632.57 -3.60 -0.22 +6.65 1530.73

泰国 .SETI 1187.64 2.53 +0.21 +15.83 1025.32

印尼 .JKSE 3992.11 -17.68 -0.44 +4.45 3821.99

菲律宾 .PSI 5159.74 20.34 +0.40 +18.02 4371.96

越南 .VNI 415.63 -6.36 -1.51 +18.23 351.55

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(完)

--编译 肖群英; 审校 王洋

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