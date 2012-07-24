〔东南亚股市〕新加坡、泰国和菲律宾股市收高,银行股领涨

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透曼谷7月24日电---新加坡、泰国和菲律宾股市周二小幅上涨,成交淡静,银行股领涨,但总体市场情绪依然低迷,因德国制造业数据黯淡盖过中国制造业回升迹象的影响.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI扳回稍早失地,收升0.53%.泰国SET指数.SETI和菲律宾股指.PSI摆脱稍早跌势反弹,分别收高0.21%和0.4%.
东南亚地区的其他股市收低,马来西亚股市.KLSE收跌0.2%,至7月16日以来最低收盘水准.印尼股市.JKSE下滑0.4%,跌至7月13日以来的最低收盘点位.越南股市.VNI下挫1.5%至一周低位.
1049GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2998.44 15.95 +0.53 +13.30 2646.35
马来西亚 .KLSE 1632.57 -3.60 -0.22 +6.65 1530.73
泰国 .SETI 1187.64 2.53 +0.21 +15.83 1025.32
印尼 .JKSE 3992.11 -17.68 -0.44 +4.45 3821.99
菲律宾 .PSI 5159.74 20.34 +0.40 +18.02 4371.96
越南 .VNI 415.63 -6.36 -1.51 +18.23 351.55
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(完)
--编译 肖群英; 审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。