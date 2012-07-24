〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至五周低点,受美国中西部降雨预报影响

路透新加坡7月24日电---马来西亚毛棕榈油期货周二跌至五周低点,延续前一日的跌势,因天气预报称美国中西部将迎来降雨,改善大豆产量前景.

大豆产量前景改善或令豆油供给增长,从而收窄较棕榈油的溢价,并将一部分棕榈油需求吸引走.

全球经济前景低迷也对棕榈油和其它大宗商品价格施加压力,西班牙借款成本飙升,引发了对于该国或寻求大规模援助的担忧.

马来西亚当地一家经纪商的交易员说:"价格反映了宏观经济避险情绪,但技术面严重超卖.价格又有了吸引力,出口应该会很快显示回暖迹象.消费者将迅速逢低买进,因为价格相对便宜."

指标10月棕榈油期约FCPOc3跌2.1%,收报每吨2,926马币(林吉特).稍早一度触及2,904马币的6月18日以来最低.

成交量为38,763口,高于通常的25,000口.(完)