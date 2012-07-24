〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至五周低点,受美国中西部降雨预报影响

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡7月24日电---马来西亚毛棕榈油期货周二跌至五周低点,延续前一日的跌势,因天气预报称美国中西部将迎来降雨,改善大豆产量前景.
大豆产量前景改善或令豆油供给增长,从而收窄较棕榈油的溢价,并将一部分棕榈油需求吸引走.
全球经济前景低迷也对棕榈油和其它大宗商品价格施加压力,西班牙借款成本飙升,引发了对于该国或寻求大规模援助的担忧.
马来西亚当地一家经纪商的交易员说:"价格反映了宏观经济避险情绪,但技术面严重超卖.价格又有了吸引力,出口应该会很快显示回暖迹象.消费者将迅速逢低买进,因为价格相对便宜."
指标10月棕榈油期约FCPOc3跌2.1%,收报每吨2,926马币(林吉特).稍早一度触及2,904马币的6月18日以来最低.
成交量为38,763口,高于通常的25,000口.(完)
--编译 王洋;审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。