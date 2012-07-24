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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 19:06 BJT

〔美股业绩〕易安信(EMC)第二季营收增长10%,GAAP摊薄后EPS增21%

路透7月24日电---易安信(EMC)EMC.N公布:

* 第二季营收增长10%至53.1亿美元

* 第二季GAAP摊薄后每股盈余(EPS)同比增长21%至0.29美元

* 第二季非GAAP摊薄后每股盈余(EPS)同比增长11%至0.39美元

* 2012年经合并GAAP营业利润预计将是营收的17.5%

* 2012年经合并非GAAP营业利润预计将是营收的24%

* 汤森路透I/B/E/S对易安信第二季EPS的调查预估为0.39美元

* 汤森路透I/B/E/S对易安信第二季营收的调查预估为52.9亿美元.(完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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