〔美股业绩〕易安信(EMC)第二季营收增长10%,GAAP摊薄后EPS增21%

香港个股：中国再保险拟发行8亿美元五年期票据，息率3.375%
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
路透7月24日电---易安信(EMC)EMC.N公布:
* 第二季营收增长10%至53.1亿美元
* 第二季GAAP摊薄后每股盈余(EPS)同比增长21%至0.29美元
* 第二季非GAAP摊薄后每股盈余(EPS)同比增长11%至0.39美元
* 2012年经合并GAAP营业利润预计将是营收的17.5%
* 2012年经合并非GAAP营业利润预计将是营收的24%
* 汤森路透I/B/E/S对易安信第二季EPS的调查预估为0.39美元
* 汤森路透I/B/E/S对易安信第二季营收的调查预估为52.9亿美元.(完)
--编译 肖群英;审校 王洋
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
路透3月3日 - 金价周五持坚，上日曾下跌逾1%；但由于市场预期美 国联邦储备理事会(美联储/FED)3月升息，金价料将在五周内首次出现周 线下跌，并录得去年12月以来最低价位。 0048 GMT，现货金 几无变动，每盎司报1,234美元。周四金价 录得去年12月15日以来最差单日表现，下跌逾1%，触及1,230.58美元的一 周多低位。 美国期金 上涨0.2%，报1,234.90美元。 美元指数 下跌0.1%至102.070。 美国初请失业金人数上周下降，接近44年低位，反映出尽管首季经济 增长仍然温和，但劳动力供应进一步收紧。 企业和消费者信心在特朗普入主白宫后数周内大幅升温，这有助于推 动美联储开展逾十年来首次持续的加息活动，尽管美国政府尚缺乏明确的 政策。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金 持仓量增加0.21%至845.32吨，周三为843.54吨。
路透上海3月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.20%至94.28；SDR篮子指数微升至96.11，BIS篮子指数升至95.62。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.58%，SDR篮子指数升0.64%，BIS指数跌0.65% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8896 -87 欧元 7.2334 202 日圆 6.0253 128 港元 0.8876 -12 英镑