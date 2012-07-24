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市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 19:52 BJT

〔表格〕7月21日止当周美国连锁店销售较前周增长1.0%--ICSC/高盛

路透7月24日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,7月21日止当周美国连锁店销售较前周增长1.0%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

7月21日 555.0 3.3 1.0

7月14日 549.4 2.6 0.0

7月7日 549.3 3.0 2.0

6月30日 538.5 1.4 0.2 (完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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