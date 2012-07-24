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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 20:06 BJT

〔美股业绩〕美国联合包裹第二季总营收133.5亿美元,EPS为1.15美元

路透7月24日电---美国联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)公布,

* 第二季总营收为133.5亿美元

* 第二季每股盈余(EPS)为1.15美元

* 调降2012财年EPS预估为4.50至4.70美元

* 汤森路透I/B/E/S对联合包裹第二季EPS的调查预估为1.17美元

* 汤森路透I/B/E/S对联合包裹第二季营收的调查预估为137亿美元

* 汤森路透I/B/E/S对联合包裹2012年EPS的调查预估为4.83美元.(完)

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