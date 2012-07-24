〔国际油市〕亚洲航煤升水飙升至16个月高位

路透新加坡7月24日电---亚洲航煤升水周二升至逾16个月高位,因夏季出行高峰季来自欧洲和海湾地区的买兴依旧坚挺.

路透数据显示,航煤现货升水上涨0.05美元至每桶0.46美元,为2011年3月15日以来的高位.

不过欧洲炼厂6月提升产量,以抓住利润率改善和原油价格下降的机会,交易商表示随着供应增长,额外的产能或对价格构成压力.

行业消息人士称,在越南,Petrolimex仅从柬埔寨买入现货柴油需求的一半,或将在稍后求购更多的船货.

也有来自塞浦路斯的需求,该国求购逾40万吨柴油用于发电.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 119.35 0.04 0.03 119.31

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.78 -0.02 -0.02 118.80

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.13 -0.02 -0.02 120.15

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 120.93 -0.02 -0.02 120.95

8月柴油互换 GOSGSWMc1 117.93 0.00 0.00 117.93

9月柴油互换 GOSGSWMc2 117.35 0.04 0.03 117.31 (完)