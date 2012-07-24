〔国际油市〕亚洲航煤升水飙升至16个月高位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡7月24日电---亚洲航煤升水周二升至逾16个月高位,因夏季出行高峰季来自欧洲和海湾地区的买兴依旧坚挺.
路透数据显示,航煤现货升水上涨0.05美元至每桶0.46美元,为2011年3月15日以来的高位.
不过欧洲炼厂6月提升产量,以抓住利润率改善和原油价格下降的机会,交易商表示随着供应增长,额外的产能或对价格构成压力.
行业消息人士称,在越南,Petrolimex仅从柬埔寨买入现货柴油需求的一半,或将在稍后求购更多的船货.
也有来自塞浦路斯的需求,该国求购逾40万吨柴油用于发电.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 119.35 0.04 0.03 119.31
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.78 -0.02 -0.02 118.80
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.13 -0.02 -0.02 120.15
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 120.93 -0.02 -0.02 120.95
8月柴油互换 GOSGSWMc1 117.93 0.00 0.00 117.93
9月柴油互换 GOSGSWMc2 117.35 0.04 0.03 117.31 (完)
--编译 王洋;审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。