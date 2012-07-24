〔国际油市〕亚洲燃料油8月/9月价差跌至一周低位,因需求放缓

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡7月24日电---亚洲燃料油互换周二走软,即期8月/9月价差跌至一周低位,因实货市场需求疲软.
路透数据显示,该合约价差在亚洲时段收盘小跌0.25美元,至每吨2.63美元,为7月17日以来最低.8月/9月燃料油合约成交超过14万吨.
固定价格互换合约也吸引买需,8月180-cst燃料油成交14万吨,8月380-cst燃料油成交4.5万吨.欧洲交易商再度脱颖而出成为最大买家,在该交易窗口买进9.5万吨180-cst燃料油,价格为每吨623.00-623.25美元.
实货交易窗口的活动低迷,为连续第四个交易日交投淡静.
180-cst燃料油现货升水萎缩0.60美元,至每吨较新加坡现货报价高3.15美元;而380-cst燃料油现货升水扩阔0.10美元,至每吨较新加坡现货报价高出3.40美元.
交易员称,看到印度供应增多,这恐将令市场情绪进一步承压.印度已通过现货招标出售约42万吨燃料油,在7月-8月交付.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 626.15 -0.50 -0.08 626.65
现货380CST燃料油 FO380-SIN 615.50 0.95 0.15 614.55
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 621.00 -1.00 -0.16 622.00
380CST船用燃料油升水 5.50 -1.95 -26.17 7.45
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.15 -0.60 -16.00 3.75
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.40 0.10 3.03 3.30 (完)
--编译 肖群英; 审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。