〔国际油市〕亚洲石脑油价格继续走低,裂解价差跌逾13%

路透新加坡7月27日电---亚洲石脑油价格周二延续跌势,挫至每吨850.50美元,裂解价差大跌13.31%至每吨升水72美元的两周半低点,因一座裂解装置关闭且西方出口量大于预期.

日本Maruzen石化周二称,旗下京叶乙烯工厂将关闭一座年加工76.8万吨的石脑油裂解装置.该公司发言人称,尚未对该装置安排复产日程.

但一些交易员预计机械问题最快一周左右就能解决.假设该装置以满载产能运转,关闭七日将导致流失约4.8万吨的石脑油需求.

"西方出口量增多,而且京叶裂解装置出人意料关闭,给市场形成了冲击,"新加坡一交易员表示.

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)向韩国出售5.5万吨现货石脑油,为沙特以到岸价售出的首笔船货.

汽油裂解价差下跌6.58%,至每桶升水10.50美元的四日低位,因随着台湾一座炼厂恢复生产,即期供应紧张局面有所缓解.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 850.50 -5.50 -0.64 856.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 92.23 -0.63 -0.68 92.86

97号现货汽油GL97-SIN 122.50 -1.11 -0.90 123.61

95号现货汽油GL95-SIN 117.70 -1.60 -1.34 119.30

92号现货汽油GL92-SIN 114.30 0.00 0.00 114.30

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 10.50 -0.74 -6.58 11.24 (完)