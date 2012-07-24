〔国际油市〕亚洲石脑油价格继续走低,裂解价差跌逾13%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡7月27日电---亚洲石脑油价格周二延续跌势,挫至每吨850.50美元,裂解价差大跌13.31%至每吨升水72美元的两周半低点,因一座裂解装置关闭且西方出口量大于预期.
日本Maruzen石化周二称,旗下京叶乙烯工厂将关闭一座年加工76.8万吨的石脑油裂解装置.该公司发言人称,尚未对该装置安排复产日程.
但一些交易员预计机械问题最快一周左右就能解决.假设该装置以满载产能运转,关闭七日将导致流失约4.8万吨的石脑油需求.
"西方出口量增多,而且京叶裂解装置出人意料关闭,给市场形成了冲击,"新加坡一交易员表示.
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)向韩国出售5.5万吨现货石脑油,为沙特以到岸价售出的首笔船货.
汽油裂解价差下跌6.58%,至每桶升水10.50美元的四日低位,因随着台湾一座炼厂恢复生产,即期供应紧张局面有所缓解.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 850.50 -5.50 -0.64 856.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 92.23 -0.63 -0.68 92.86
97号现货汽油GL97-SIN 122.50 -1.11 -0.90 123.61
95号现货汽油GL95-SIN 117.70 -1.60 -1.34 119.30
92号现货汽油GL92-SIN 114.30 0.00 0.00 114.30
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 10.50 -0.74 -6.58 11.24 (完)
--编译 隋芬;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。