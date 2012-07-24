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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 20:44 BJT

《独家新闻》德意志银行内查显示两位前交易员或牵涉操纵Libor--消息

路透法兰克福7月24日电---三位知情人士称,德意志银行(DBKGn.DE)的一项内部调查发现,公司两位前交易员可能牵涉共谋操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR),但没有迹象表明最高管理层有失职行为.

初步调查结论与巴克莱(BARC.L)案例形成鲜明对比.之前巴克莱银行向美国和英国监管机构支付4.5亿美元,以了结有关操纵Libor的指控.

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