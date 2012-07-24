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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 20:37 BJT

〔表格〕加拿大5月零售销售较前月增长0.3%,4月修正后为下滑0.6%

路透7月24日电---加拿大统计局周二公布,

* 加拿大5月零售销售较前月增长0.3%,4月修正后为下滑0.6%(前值为下滑0.5%)

* 加拿大5月扣除汽车的零售销售较前月增长0.5%

(百分比变动) 5月 5月 4月(修正值) 4月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +0.3 +3.1 -0.6 -0.5

扣除汽车/零部件 +0.5 +2.1 -0.4 -0.3

注:数据经过季节性调整.

路透调查的分析师此前预估,5月零售销售较前月增长0.5%,扣除汽车的零售销售较上月持平.(完)

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--编译 王洋;审校 隋芬

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