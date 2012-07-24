美国各类经济指标总览--2012/7/24

香港个股：中国再保险拟发行8亿美元五年期票据，息率3.375%
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
当前值 前次值
失业率(%) 8.2(6月) 8.2(5月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加8.0(6月) 增加7.7(5月修正值)
平均时薪(%) +0.3(6月) +0.2(5月)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(6月) -0.3(5月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(6月) +0.2(5月)
实质所得(%) +0.5(6月) +0.1(5月)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.1(6月) -1.0(5月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(6月) +0.2(5月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.9(第一季终值) +3.0(2011年第四季)
GDP平减指数(%) +2.0(第一季终值) +1.1(2011年第四季)
零售销售(%) -0.5(6月) -0.2(5月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差486.8(5月) 逆差506(4月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)
工业生产(%) +0.4(6月) -0.2(5月修正值)
产能利用率(%) 78.9(6月) 78.7(5月修正值)
初请失业金人数(万人) 38.6(7月14日当周) 35.2(7月7日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字600(6月) 赤字1,246(5月)
领先指标(%) -0.3(6月) +0.4(5月修正值)
个人所得(%) +0.2(5月) +0.2(4月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2(5月) 持平(4月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加171.2(5月) 增加99.5(4月修正值)
企业库存(%) +0.3(5月) +0.3(4月修正值)
建筑支出(%) +0.9(5月) +0.6(4月修正值)
消费者信心 62.0(6月) 64.4(5月修正值)
房屋开工(万户) 76.0(6月) 71.1(5月修正值)
建筑许可(万户) 75.5(6月) 78.4(5月修正值)
成屋销售(万户) 437(6月) 462(5月修正值)
新屋销售(万户) 36.9(5月) 34.3(4月修正值)
工厂订单(%) +0.7(5月) -0.7(4月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +1.3(5月修正值) -0.3(4月修正值)
供应管理协会非制造业指数 52.1(6月) 53.7(5月)
供应管理协会制造业指数 49.7(6月) 53.5(5月)
趸售(批发)库存(%) +0.3(5月) +0.5(4月修正值)
进口物价(%) -2.7(6月) -1.2(5月修正值)
出口物价(%) -1.7(6月) -0.4(5月修正值)
单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)
非农业生产率(%) -0.9%(第一季修正值) +1.2(第四季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,373 赤字1,187
(第一季初值) (第四季修正值)(完)
--整理 隋芬;审校 母红
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
路透上海3月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.20%至94.28；SDR篮子指数微升至96.11，BIS篮子指数升至95.62。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.58%，SDR篮子指数升0.64%，BIS指数跌0.65% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8896 -87 欧元 7.2334 202 日圆 6.0253 128 港元 0.8876 -12 英镑
路透首尔3月3日 - 韩国三星集团旗下酒店和免税零售子公司Hotel Shilla股价最多跌13%，之前韩国联合通讯社报导，中国下令北京旅游公司停售韩国旅游产品。