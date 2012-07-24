〔美国热股〕德州仪器第二季获利超过华尔街预期,早盘股价小涨

路透7月24日电---德州仪器(Texas Instruments Inc)(TXN.O)第二季获利超过华尔街预期,不过该公司警告道,第三季营收恐怕要逊于往年同期,因在全球经济笼罩的不确定因素下客户更加谨慎.[ID:nSB1682804]