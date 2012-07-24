版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 21:40 BJT

〔美国热股〕德州仪器第二季获利超过华尔街预期,早盘股价小涨

路透7月24日电---德州仪器(Texas Instruments Inc)(TXN.O)第二季获利超过华尔街预期,不过该公司警告道,第三季营收恐怕要逊于往年同期,因在全球经济笼罩的不确定因素下客户更加谨慎.[ID:nSB1682804]

在周二早盘交易中,该公司股价上涨0.18%,至26.87美元.(完)

--编译 于春红;审校 隋芬

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐