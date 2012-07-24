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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 21:42 BJT

〔美国股市〕平开,投资者关注欧洲形势和公司财报

路透纽约7月24日电---美国股市周二开盘基本持平,投资者的目光依然放在西班牙债券的高收益率之上,而德州仪器和联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)发布的谨慎财测对人气构成压力.

道琼工业指数.DJI盘初上涨3.22点,或0.03%,至12,724.68点,标准普尔500指数.SPX上涨0.30点,或0.02%,至1,350.82点,Nasdaq指数.IXIC上涨4.55点,或0.16%,至2,894.70点.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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