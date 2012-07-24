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市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 21:54 BJT

〔美国热股〕杜邦预计2012年获利将处于预估区间的底部,股价早盘下跌

路透7月24日电---杜邦(DD.N)预计,2012年获利将处于此前预估区间的底部,部分是由于全球经济的不确定性.

在周二早盘交易中,该公司股价下跌0.24%,至48.6美元.(完)

--编译 于春红;审校 隋芬

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