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市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 21:56 BJT

〔美国热股〕西联汇款第二季获利高于分析师预期,早盘涨近2%

路透7月24日电---西联汇款(WU.N)公布第二季获利高于分析师预期,因其业务解决方案部门营收上升.

在周二早盘交易中,该公司股价上涨1.94%,至17.28美元.(完)

--编译 于春红;审校 隋芬

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