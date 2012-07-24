〔美国热股〕凯雷集团及BC Partners就联合收购联合技术工业部门进行谈判

路透7月24日电---私募股权投资公司凯雷集团(CG.O)及BC Partners Ltd目前正与联合技术(UTX.N)就联合收购后者旗下工业部门进行深入谈判,交易价值可能超过35亿美元.

在周二早盘交易中,凯雷集团劲扬4.18%,至23.87美元.联合技术跌1.22%,至72.39美元.(完)