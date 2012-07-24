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市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 22:20 BJT

〔美国热股〕AT&T季度获利高于分析师预期,但早盘股价下跌

路透7月24日电---美国第二大移动通信运营商-美国电话电报公司(AT&T)(T.N)公布季度获利高于分析师预期,因该公司努力在无线部门削减较预期更多的成本.

在周二早盘交易中,该公司股价下跌1.44%,至34.86美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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