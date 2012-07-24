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市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 22:22 BJT

〔美国热股〕惠尔浦季度营收低于华尔街预期,早盘重挫逾6%

路透7月24日电---全球最大家电生产企业惠尔浦(WHR.N)季度营收低于华尔街预期,因欧洲需求疲弱且美元走强.

在周二早盘交易中,该公司股价重挫6.09%,至63.25美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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