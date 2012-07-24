香港个股：中国再保险拟发行8亿美元五年期票据，息率3.375%
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
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路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，拟发行本金总额8亿美元五年期票据，息率3.375%。
路透上海3月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.20%至94.28；SDR篮子指数微升至96.11，BIS篮子指数升至95.62。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.58%，SDR篮子指数升0.64%，BIS指数跌0.65% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8896 -87 欧元 7.2334 202 日圆 6.0253 128 港元 0.8876 -12 英镑
路透首尔3月3日 - 韩国三星集团旗下酒店和免税零售子公司Hotel Shilla股价最多跌13%，之前韩国联合通讯社报导，中国下令北京旅游公司停售韩国旅游产品。