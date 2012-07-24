版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 23:43 BJT

〔路透专访〕希腊可能无法实现减债目标,将需要进一步重组债务-欧盟官员

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐