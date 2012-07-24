〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡和糖期货下跌,受尾市时抛盘打压

路透纽约/伦敦7月24日电---阿拉比卡咖啡期货周二跌逾6.1%至三周低位,因全球经济前景黯淡且谷物市场下跌,尾盘时严重打压了此间市场.

糖价跌势有所削减,因全球第二大糖产国印度出现较弱的雨季降雨.

美股下跌,道指和标普500指数均跌逾1%.[.NCN]

"全球宏观经济形势令市场持续紧张,"花旗Institutional Client Group商品研究副总裁Sterling Smith称.

阿拉比卡咖啡期货曾一度"大涨",Smith补充称,尤其易受股市大跌影响.

9月阿拉比卡咖啡期货KCU2跌9.65美分,或5.2%,收报每磅1.7545美元,根据汤森路透数据,这是7月2日以来近月合约的最低结算价.

这也是去年10月25日以来阿拉比卡咖啡期货最大百分比跌幅.汤森路透数据显示,9月期货一度跌破100日移动均线切入位1.748美元,稍后涨至该水平上方.

1730GMT时,9月阿拉比卡咖啡期货一度跌6.1%.

伦敦9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下挫9美元,报每吨2,158美元.

糖期货下滑,Price Group分析师Jack Scoville称,主产国巴西天气状况改善打压了糖价.

洲际交易所(ICE)-10月原糖期货SBV2结算价下跌0.40美分,或1.6%,报每磅23.49美分,盘中一度跌近3%至日低23.19美分.

伦敦10月白糖期货LSUc1回落7.40美元,或1.15%,报每吨638.20美元,盘中一度跌近2%,至日低633美元.

可可期货收低,需求前景疲弱令可可价格处于守势.

ICE-9月可可期货CCU2下挫29美元,或1.2%,报每吨2,209美元,该合约目前仍处于本月交投区间2,159至2,375美元.

伦敦9月罗可可期货LCCU2下跌14英镑,或近1%,报每吨1,540英镑.

美国可可期货获得一些支撑,因交易员关注西非主产区的天气状况.(完)