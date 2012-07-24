〔国际油市〕NYMEX原油期货受中国数据提振收涨,但欧洲忧虑限制涨幅

* 中国制造业产出录得9个月来最大增幅

* 欧元区制造业萎缩,前景黯淡

* API将于1830GMT公布上周库存数据

路透纽约7月24日电---油价周二小涨,走势震荡,因迹象显示中国制造业状况改善,为油价提供支撑,但疲弱的欧元区数据和区内债务危机蔓延限制了原油期货涨幅.

布兰特原油期货周一重挫逾3%,美国原油期货大跌4%,均为连续第二日收跌.

汇丰(HSBC)周二公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的7月初值数据,自6月的48.2跳升至49.5,接近50的荣枯分水岭.7月产出分项指数升至51.2,为2011年10月以来最高水准.[ID:nSB1680898].

尽管数据显示中国制造业状况改善,但该数据仍低于50的荣枯分水岭,这令中国政府采取进一步行动刺激经济的可能性犹存.

欧洲经济弱势仍无改善的迹象限制油价涨幅.对企业的调查显示,7月欧元区民间部门经济活动连续第六个月萎缩,因制造业产出骤降,且德国的民间部门经济活动连续第三个月萎缩.

9月布兰特原油期货LCOc1收涨0.16美元,报每桶103.42美元,日内交投区间为102.53-104.48美元,处于周一的区间内.

美国9月原油期货CLc1上扬0.36美元,收报每桶88.50美元,盘中交易区间为87.43-89.09美元,仅日低跌穿周一的交易区间.

布兰特和美国原油期货成交量仍远低于30日和250日均值.

西班牙短期公债借贷成本录得欧元面市以来第二高,再度显示市场越发认为,该国将需要全面救助.

欧元兑美元跌至两年低位,美元指数.DXY走强,扶助限制以美元计价的油价的升势.

分析师和交易员称,叙利亚暴乱,伊朗与西方大国间就伊朗核计划的紧张局势,以及北海产量中断对过去七日的油价升势贡献最大.

原油市场投资者静待美国石油协会(API)今日稍后公布上周库存数据.

周二公布的路透调查显示,分析师预计,上周原油库存减少70万桶,馏分油库存增加110万桶,汽油库存减少60万桶.

万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,过去两周汽油需求减少,因汽油价格在逾三个半月的时间内首次大涨.数据显示,截止周五7月20日的两周汽油需求较上年同期下跌5%.该机构称,过去两周期间的汽油均价上涨0.10美元,至每加仑3.43美元,较上年同期下跌7%,这是汽油价格在14周内首次上升.美国汽油需求四周移动均值较上年同期下降4.6%.[ID:nSB8547078]

美国汽油期货RBc1周二回落逾6美分,美国取暖油期货HOc1上扬0.5美分.

部分交易商和分析师将成品油走势归因于,在8月合约于7月31日到期前,市场人士卖出汽油期货,并买入取暖油期货.(完)