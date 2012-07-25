欧洲经济指标预测--7月25日-8月1日****

全球贵金属：3月1日SPDR黄金持仓增加0.28%，或2.37吨
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
路透7月25日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------7月23日当周----------------------------------
7月25日-28日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 持平 -0.6%
(较上年同期) -1.8% -1.5%
7月25日(三)
0800 意大利消费者信心 7月 85.0 85.3
0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 104.7 105.3
现况指数 113.0 113.9
预期指数 96.7 97.3
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -0.2% -0.3%
(较上年同期) -0.3% -0.2%
1000 英国工业联盟(CBI))总工业订单差值 7月 负12 负11
7月26日(四)
0600 德国GfK消费者信心指数 8月 5.8 5.8
0600 德国进口物价(较前月) 6月 -0.8% -0.7%
(较上年同期) +2.0% +2.2%
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +2.9% +2.9%
民间贷款 -0.2% -0.1%
M3三个月移动平均 -- +2.8%
0800 意大利零售销售(较前月) 5月 -- -1.6%
(较上年同期) -- -6.8%
0800 意大利薪资(较前月) 6月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.4%
7月27日(五)
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 +0.4% -0.1%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% -0.2%
(较上年同期) +1.9% +2.0%
0645 法国消费者信心 7月 90 90
0700 瑞士KOF领先指标 7月 1.25 1.16
0800 意大利企业信心 7月 88.4 88.9
--------------------------------7月30日当周----------------------------------
7月30日-31日
0600 德国零售销售(较前月) 6月 +0.5% -0.3%
(较上年同期) -- -1.1%
2301 英国GFK消费者信心指数 7月 -- 负29
7月30日-8月10日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +1.0%
三个月Halifax房价指数(较上年同期) -- -0.5%
7月30日
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 -- 增加7
抵押贷款额(亿英镑) -- 增加6
抵押贷款批准件数(千件) -- 51.1
0830 英国M4货供额(较前月) 6月 -- -0.10%
0900 欧元区企业景气指数 7月 -- 负0.94
经济景气指数 -- 89.9
工业景气指数 -- 负12.7
服务业景气指数 -- 负7.4
消费者景气指数 -- 负19.8
消费者通胀预期指数 -- 19.7
生产者物价预期指数 -- 负1.3
7月31日(二)
0600 瑞士UBS消费指标 6月 -- 1.05
0645 法国消费者支出(较前月) 6月 +0.4%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- -1.0%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 7月 -- 增加0.7
未经季节调整的失业人口(万人) -- 280
经季节调整的失业率 -- 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) -- 288.2
0800 意大利失业率 6月 -- 10.1%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 7月初值 +2.3% +2.4%
0900 意大利CPI(较前月) 7月初值 -- +0.2%
(较上年同期) -- +3.3%
意大利HICP(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +3.6%
0900 欧元区失业率 6月 -- 11.1%
1000 意大利PPI(较前月) 6月 -- -0.3%
(较上年同期) -- +2.2%
8月1日(三)
0743 意大利Markit制造业PMI 7月 -- 44.6
0748 法国Markit制造业PMI 7月 -- 43.6
0753 德国制造业PMI 7月 -- 43.3
0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 -- 44.1
0828 英国CIPS制造业PMI 7月 -- 48.6(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。