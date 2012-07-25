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市场报道 | 2012年 7月 25日 星期三 08:50 BJT

****欧洲经济指标预测--7月25日-8月1日****

路透7月25日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------7月23日当周----------------------------------

7月25日-28日

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 持平 -0.6%

(较上年同期) -1.8% -1.5%

7月25日(三)

0800 意大利消费者信心 7月 85.0 85.3

0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 104.7 105.3

现况指数 113.0 113.9

预期指数 96.7 97.3

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -0.2% -0.3%

(较上年同期) -0.3% -0.2%

1000 英国工业联盟(CBI))总工业订单差值 7月 负12 负11

7月26日(四)

0600 德国GfK消费者信心指数 8月 5.8 5.8

0600 德国进口物价(较前月) 6月 -0.8% -0.7%

(较上年同期) +2.0% +2.2%

0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +2.9% +2.9%

民间贷款 -0.2% -0.1%

M3三个月移动平均 -- +2.8%

0800 意大利零售销售(较前月) 5月 -- -1.6%

(较上年同期) -- -6.8%

0800 意大利薪资(较前月) 6月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.4%

7月27日(五)

0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 +0.4% -0.1%

(较上年同期) +1.7% +1.7%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% -0.2%

(较上年同期) +1.9% +2.0%

0645 法国消费者信心 7月 90 90

0700 瑞士KOF领先指标 7月 1.25 1.16

0800 意大利企业信心 7月 88.4 88.9

--------------------------------7月30日当周----------------------------------

7月30日-31日

0600 德国零售销售(较前月) 6月 +0.5% -0.3%

(较上年同期) -- -1.1%

2301 英国GFK消费者信心指数 7月 -- 负29

7月30日-8月10日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +1.0%

三个月Halifax房价指数(较上年同期) -- -0.5%

7月30日

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 -- 增加7

抵押贷款额(亿英镑) -- 增加6

抵押贷款批准件数(千件) -- 51.1

0830 英国M4货供额(较前月) 6月 -- -0.10%

0900 欧元区企业景气指数 7月 -- 负0.94

经济景气指数 -- 89.9

工业景气指数 -- 负12.7

服务业景气指数 -- 负7.4

消费者景气指数 -- 负19.8

消费者通胀预期指数 -- 19.7

生产者物价预期指数 -- 负1.3

7月31日(二)

0600 瑞士UBS消费指标 6月 -- 1.05

0645 法国消费者支出(较前月) 6月 +0.4%

0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- -1.0%

0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 7月 -- 增加0.7

未经季节调整的失业人口(万人) -- 280

经季节调整的失业率 -- 6.8%

经季节调整的失业人口(万人) -- 288.2

0800 意大利失业率 6月 -- 10.1%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 7月初值 +2.3% +2.4%

0900 意大利CPI(较前月) 7月初值 -- +0.2%

(较上年同期) -- +3.3%

意大利HICP(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +3.6%

0900 欧元区失业率 6月 -- 11.1%

1000 意大利PPI(较前月) 6月 -- -0.3%

(较上年同期) -- +2.2%

8月1日(三)

0743 意大利Markit制造业PMI 7月 -- 44.6

0748 法国Markit制造业PMI 7月 -- 43.6

0753 德国制造业PMI 7月 -- 43.3

0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 -- 44.1

0828 英国CIPS制造业PMI 7月 -- 48.6(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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