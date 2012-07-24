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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 07:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月24日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 45.50 +0.94 +2.11 2295808

搜狐 (SOHU.O) 33.94 +0.03 +0.09 909841

网易 (NTES.O) 53.39 -0.51 -0.95 328556

百度 (BIDU.O) 114.95 +7.85 +7.33 16859023

亚信科技 ASIA.O 10.94 -0.04 -0.36 123633

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.91 +0.13 +1.02 2969847

联电 (UMC.N) 2.05 -0.01 -0.49 440430

日月光 (ASX.N) 3.64 -0.07 -1.89 155809

矽品精密 (SPIL.O) 4.59 -0.02 -0.43 404600

和信超媒体 (GIGM.O) 1.11 -0.01 -0.89 6348

友达 (AUO.N) 3.17 -0.08 -2.46 145286

中华电信 (CHT.N) 29.68 +0.16 +0.54 52409

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.03 +1.19 +3.32 1880812

香港

中国移动 (CHL.N) 55.96 +0.16 +0.29 131587

中国联通 (CHU.N) 13.47 +0.02 +0.15 249609

中国电信 (CHA.N) 48.19 +1.20 +2.55 31420

中芯国际 (SMI.N) 1.69 +0.02 +1.20 51048

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.99 -0.06 -1.46 700(完)

--整理 张荻

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