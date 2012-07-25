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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 09:49 BJT

〔表格〕澳洲第二季核心CPI上涨0.5%,预估为上涨0.6%

路透悉尼7月25日电---澳洲统计局周三公布:

* 第二季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.5%,较上年同期上涨1.2%(路透预估增幅分别为0.6%和1.3%)

* 澳洲央行第二季CPI截尾均值较前季上涨0.5%,较上年同期上涨2.0%(路透预估增幅分别为0.6%和1.9%)

以下为详细数据:

CPI 较前季% 较上年同期% 指数

第二季 +0.5 +1.2 180.4

预估 +0.6 +1.3

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