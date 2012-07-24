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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 07:26 BJT

更正:〔欧洲评等〕穆迪将欧洲EFSF(P)的AAA评级展望调整为负面

(更正:因译文有误,内文时间应为"周三",非"周一")

路透7月25日电---评级机构穆迪周三将欧洲金融稳定机构(EFSF)(P)的AAA评级展望调整为负面. (完)

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