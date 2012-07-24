《综述》西班牙短债成本创欧元问世以来第二高,希腊达标希望渺茫

* 希腊可能需要进一步的债务重组--欧盟官员

* 西班牙短期债务成本为欧元面世以来第二高

* 目前五年期借贷成本超过10年期,令人警惕

* 穆迪对德国目前享有的最高债信评级发出警告

* 西班牙与德国财长希望欧盟迅速采取行动

* 西班牙和法国财长将于周三会面

路透马德里/布鲁塞尔7月24日电---西班牙在周二的短期债券标售中,收益率(殖利率)达到欧元问世以来第二高;另外欧盟官员称希腊基本无望实现纾困条款的规定,为希腊在欧元区的命运投下了新的变数.

西班牙将财政拉回正轨的努力日益艰困,已导致其借贷成本飙升至无法长久延续的水平,说明市场更加坚信,该国将需要获得国家纾困;而这一行动的成本是欧元区难以负担的.