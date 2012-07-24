《综述》西班牙短债成本创欧元问世以来第二高,希腊达标希望渺茫

韩国热股：中国禁止韩国旅游产品销售后Hotel Shilla等股票暴跌
路透首尔3月3日 - 韩国三星集团旗下酒店和免税零售子公司Hotel Shilla股价最多跌13%，之前韩国联合通讯社报导，中国下令北京旅游公司停售韩国旅游产品。
* 希腊可能需要进一步的债务重组--欧盟官员
* 西班牙短期债务成本为欧元面世以来第二高
* 目前五年期借贷成本超过10年期,令人警惕
* 穆迪对德国目前享有的最高债信评级发出警告
* 西班牙与德国财长希望欧盟迅速采取行动
* 西班牙和法国财长将于周三会面
路透马德里/布鲁塞尔7月24日电---西班牙在周二的短期债券标售中,收益率(殖利率)达到欧元问世以来第二高;另外欧盟官员称希腊基本无望实现纾困条款的规定,为希腊在欧元区的命运投下了新的变数.
西班牙将财政拉回正轨的努力日益艰困,已导致其借贷成本飙升至无法长久延续的水平,说明市场更加坚信,该国将需要获得国家纾困;而这一行动的成本是欧元区难以负担的.
西班牙的危机最近成为投资者关注的最新目标,但作为主权债务危机源头的希腊,仍是一个随时可能爆炸的火药桶.如果希腊政府违约或者决定退出欧元区,则其引发的连锁反应可能令西班牙甚至意大利跌落悬崖.
路透首尔3月3日 - 韩国三星集团旗下酒店和免税零售子公司Hotel Shilla股价最多跌13%，之前韩国联合通讯社报导，中国下令北京旅游公司停售韩国旅游产品。
路透3月3日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司 (如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未 定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/3 BMO PGR.N Q4 2016 前进保险(Progressive) 2017/3/7 13:00 BFb.N Q3 2017 Brown-Forman Corp 2017/3/7 AMC HRB.N Q3 2017 H & R Block Inc 2017/3/7 AMC URBN.OQ Q4 2017 Urban Outfitters Inc 2017/3/9 12:00 SIG.N Q4 2017 Signet Jewelers Ltd 2017/3/9 BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples)
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