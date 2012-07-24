〔纽约汇市〕欧元续挫,因德国数据疲弱及穆迪下调德国评等展望(更新版)

(新增文末表格)

* 德国经济数据令欧元区前景黯淡

* 穆迪下调德国评等展望至负面

* 希腊可能达不到削减债务目标--欧盟官员

路透纽约7月24日电---欧元兑美元周二连挫第三日,触及两年低点,因德国经济数据逊于预期,且周一穆迪就欧债危机对欧元区内经济最强劲经济体的影响提出警告.

分析师表示,欧元看来势将跌穿关键的1.20美元区域,但随着关注焦点转向下周的美国联邦储备理事会(FED,美联储)会议,欧元进一步跌势可能受限.美联储会议上政策制定者可能将讨论为美国经济提供进一步刺激措施的可能性.

欧元区最大经济体-德国制造业以逾三年最快速度萎缩,其服务业也下滑.法国制造业活动降速为2009年5月来最快.[EUROP-ECI-CMN]

穆迪投资服务公司周一公布,将德国、荷兰、卢森堡的评级展望由稳定下调至负面,警告称这三国或许不得不增强对西班牙和意大利等区内高负债国家的支持.[ID:nSB1682816]

"市场整体谨慎,担心实力较强的国家可能不愿意,也没有能力帮助二线国家摆脱困境."纽约富国银行高级汇市策略师Vassili Serebriakov表示.

欧元兑美元EUR=低见1.2040美元,为2010年6月来最低水准,在一些欧盟官员表示希腊可能无法偿还债务及可能需要进一步重组债务后,欧元扩大跌势.纽约尾盘,欧元兑美元报1.2052美元,跌0.5%.

国际贷款人检查小组周二返回希腊,以重新推动希腊停滞不前的经济方案,并将决定是让该国继续获取1,300亿欧元援助资金,还是任其破产.

希腊在达到援助协议所要求的目标上已落后进度,主要归因于三个月之久的政治僵局,亦因改革面临工会与特殊利益团体的抗拒.此前希腊的两次大选都未产生明确多数派,阻碍了内阁组建.[ID:nSB1684084]

欧元兑日圆EURJPY=跌0.8%,报94.29日圆,稍早触及94.09日圆的11年半来低点.美元兑日圆JPY=跌0.2%,报78.18日圆.

"对欧元不利的消息持续涌入,限制了欧元的上升潜力,令其容易进一步下滑."华盛顿Western Union Business Solutions定价和市场分析师Ravi Bharadwaj表示.

欧元兑较高收益货币也走软.兑澳元EURAUD=报1.1789澳元,接近周一触及的纪录低点1.1679澳元,欧元兑加元EURCAD=报1.2319加元,也接近纪录低点.

自欧洲央行本月稍早降息以来,欧元兑一众货币大跌,因投资人增加使用欧元作为购买较高收益资产的融资货币.

西班牙公债收益率本周在7%危险水准之上越升越高,投资人对西班牙将需要全面主权债救助的担忧加重,欧元跌势也因此加速.

西班牙公债收益率进一步上升,尽管升幅少于周一,此前西班牙标售短债的收益率是欧元面世来第二高.[GVD/EURCN]

分析师表示,对更多西班牙地区将步瓦伦西亚后尘,向中央政府求援的担忧会令西班牙公债收益率居高不下,并鼓励投资人出售欧元.

稍早,在数据显示中国制造业产出增长为九个月最快后,欧元一度获得提振,但整体趋势仍为负面,且全球经济成长忧虑保持完整.

分析师表示,市场焦点可能开始转至本周五美国将公布的第二季经济成长初值.若数据疲弱,投资人对美联储实施新一轮购买债券,即第三套量化宽松政策的预期可能获提升,这会令美元承压.

"未来一周,将有美联储货币政策会议,市场将热议第三套量化宽松政策以及美联储可以做什么,这将抵消欧元部分颓势."多伦多BMO Capital Markets高级汇市策略师Andrew Busch表示.

稍早数据显示本月美国制造业扩张的速度为2010年底来最慢,受海外对美国产品需求疲弱影响,但国内订单增加抵消了一些冲击.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2059 1.2114 -0.45 -6.84 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.17 78.36 -0.24 +1.60 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 94.30 94.97 -0.71 -5.28 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9956 0.9909 +0.47 +6.19 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5505 1.5505 +0.00 -0.19 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0221 1.0187 +0.33 +0.27 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0220 1.0254 -0.33 -0.05 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2010 1.2009 +0.01 -1.10 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7776 0.7812 -0.46 -6.64 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7841 0.7869 -0.36 +0.73 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.1149 6.0781 +0.61 +2.31 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3730 7.3676 +0.07 -4.72 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9767 6.9260 +0.73 +1.29 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.4161 8.3966 +0.23 -5.58 8.9135

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 母红

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]