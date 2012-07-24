〔货币市场〕美国利率期货攀升,欧债危机与数据不佳令低利率预期升温

路透纽约7月24日电---美国利率期货周二攀升,因为希腊和西班牙传出令人不安的消息,而且美国经济数据令人失望,促使投资者益发预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在2014年底之后继续维持接近零的短期利率水平.

分析师和交易商表示,有关希腊和西班牙财政困境的报导让人沮丧,加剧了美国股市的卖压,并使投资者转向风险较低的公债和相关投资.

2014年及更远期的欧洲美元利率期货连续第二天升至合约高位,抹去稍早美国财政部标售350亿美元两年期公债后出现的跌幅.2015年12月合约EDZ5上升3个基点,触及99.01的合约高点.

周二发布的数据暗示美国制造业增长减速,更加助燃对美联储会在承诺的2014年底之后,继续维持近零的利率政策.

随着市场对欧债危机和经济增长的焦虑情绪推动利率期货上升,美元融资市场利率则保持稳定,因为大型投资者和抵押融资机构仍有放贷意愿.

交易商和投资者指出,欧洲最近传出的负面消息和美国制造业数据弱于预期,在美元融资市场并未激起大的波澜.

"不少人从一开始就持有保守的投资立场."Prudential Fixed Income的货币市场主管Joe D'Angelo表示.

在回购市场,以美国公债为担保的隔夜回购利率大多交投于0.14%,与周一持平.

指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=录得逾一个月最大单日跌幅.该利率稍早定盘报0.44810%,创下2011年11月初以来最低水准,周一报0.45110%.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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