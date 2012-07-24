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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 07:33 BJT

〔全球航运〕波罗的海运价指数下滑,供给过剩带来打压

路透7月24日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二下滑,海岬型和巴拿马型船费率均下降.

乾散货运价指数下滑1.9%至1,003点,该指数今年累计下滑约42%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌14点或1.09%至1,261点.

海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.铁矿石水路运输约占海岬型船运输量的三分之一.日均获利下滑164美元至5,159.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌2.2%,至1,109点.日均获利减少197美元至8,847.

超灵便型船舶日均获利则下滑182美元,至12,086美元.灵便型船舶日均获利下降99美元至9,279美元.(完)

--编译 孙茉莉;审校 徐文焰

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