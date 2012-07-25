阿盟秘书长称阿萨德政权时日不多

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗7月24日电---阿盟秘书长阿拉比（Nabil Elaraby）在接受al-Hayat报采访时表示，阿萨德领导的叙利亚政府无法长期持续，时日有限。
阿拉比还指出，讨论政治改革的时间已经结束。“目前已经不再讨论政治改革，要讨论的是权力移交。”
阿盟部长周日在多哈会面，呼吁阿萨德交权，并称阿盟将帮助阿萨德及其家属安全离开。
当被问及阿萨德政府还能维持多久时，阿拉比说道：“我无法确定这个时间，但是现政权不能长期存在。”
根据周日达成的阿盟决议，阿拉比将很快与卡塔尔总理哈马德·本·贾西姆·阿勒萨尼一起前往俄罗斯和中国。
“我们将明确而坦诚地告诉俄罗斯，他们否决联合国决议的决定有悖阿盟的利益。我们希望俄罗斯重新进行评估，特别是他们也知道目前的叙利亚政府时日有限。”阿拉比说道。
阿拉比还敦促叙利亚反对派团结一致，组建过渡政府。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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