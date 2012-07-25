阿盟秘书长称阿萨德政权时日不多

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗7月24日电---阿盟秘书长阿拉比（Nabil Elaraby）在接受al-Hayat报采访时表示，阿萨德领导的叙利亚政府无法长期持续，时日有限。

阿拉比还指出，讨论政治改革的时间已经结束。“目前已经不再讨论政治改革，要讨论的是权力移交。”

阿盟部长周日在多哈会面，呼吁阿萨德交权，并称阿盟将帮助阿萨德及其家属安全离开。

当被问及阿萨德政府还能维持多久时，阿拉比说道：“我无法确定这个时间，但是现政权不能长期存在。”

根据周日达成的阿盟决议，阿拉比将很快与卡塔尔总理哈马德·本·贾西姆·阿勒萨尼一起前往俄罗斯和中国。

“我们将明确而坦诚地告诉俄罗斯，他们否决联合国决议的决定有悖阿盟的利益。我们希望俄罗斯重新进行评估，特别是他们也知道目前的叙利亚政府时日有限。”阿拉比说道。

阿拉比还敦促叙利亚反对派团结一致，组建过渡政府。（完）