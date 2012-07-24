版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 07:07 BJT

全球外汇市场7月25日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月24日(二)

2350 - 日本6月贸易收支.

7月25日(三)

0130 - 日本央行副总裁山口广秀在广岛发表演讲

0130 - 澳洲第二季消费者物价指数(CPI)

0800 - 欧洲央行(ECB)发布第三季银行放贷调查

0800 - 德国7月Ifo企业景气判断指数

0800 - 意大利7月消费者信心

0830 - 英国第二季国内生产总值(GDP)初值

1000 - 英国工业联盟(CBI)7月总工业订单差值

1100 - 美国7月20日当周抵押贷款指数

1145 - 欧洲央行管理委员会成员诺亚发表讲话

-- - 法国议会上议院就2012年预算修正案进行辩论

-- - 国际货币基金组织(IMF)/欧盟代表团预计将访问匈牙利

-- - 葡萄牙央行发布银行业借贷调查报告

-- - 世界贸易组织(WTO)总理事会会议

1330 - 美国财政部长盖特纳在众议院金融服务委员会就金融稳定监督委员会向国会提交的年度报告发表证词

1400 - 美国6月新屋销售年率

2145 - 新西兰央行利率决定

2350 - 日本7月15-21日当周资本流动数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐