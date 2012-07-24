全球外汇市场7月25日主要消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月24日(二)
2350 - 日本6月贸易收支.
7月25日(三)
0130 - 日本央行副总裁山口广秀在广岛发表演讲
0130 - 澳洲第二季消费者物价指数(CPI)
0800 - 欧洲央行(ECB)发布第三季银行放贷调查
0800 - 德国7月Ifo企业景气判断指数
0800 - 意大利7月消费者信心
0830 - 英国第二季国内生产总值(GDP)初值
1000 - 英国工业联盟(CBI)7月总工业订单差值
1100 - 美国7月20日当周抵押贷款指数
1145 - 欧洲央行管理委员会成员诺亚发表讲话
-- - 法国议会上议院就2012年预算修正案进行辩论
-- - 国际货币基金组织(IMF)/欧盟代表团预计将访问匈牙利
-- - 葡萄牙央行发布银行业借贷调查报告
-- - 世界贸易组织(WTO)总理事会会议
1330 - 美国财政部长盖特纳在众议院金融服务委员会就金融稳定监督委员会向国会提交的年度报告发表证词
1400 - 美国6月新屋销售年率
2145 - 新西兰央行利率决定
2350 - 日本7月15-21日当周资本流动数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。