《美债周三展望》公债收益率创纪录低位,受避险买盘带动

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 指标10年期公债收益率创下1.394%的纪录低点

* 美国经济放缓的凭证增加公债利多基调

* 两年期公债标售的收益率创纪录低位

路透纽约7月24日电---美国公债收益率(殖利率)周二跌至纪录低位,因投资人担心欧债危机的后果,燃点了对美国公债的稳定需求.

市场忧虑西班牙在获得银行业救助后将请求全面金援,导致该国公债收益率升至新高,而意大利指标股指下跌至欧元面世来的最低水平.

穆迪周一下调德国评级展望至负面,令投资人的较低风险资产选择变得甚至更少.美国股市下跌约1%,美国公债得益.

"公债市场强劲且源源不绝的买需持续,因投资人纷纷涌向较安全资产,"Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer说.

指标10年期公债US10YT=RR升11/32,收益率报1.403%,此前触及1.394%的纪录低位.指标10年期公债收益率周一尾盘报1.438%.

令人失望的经济数据巩固了负面人气,因投资人增加押注,美联储将推出新刺激措施以遏制经济放缓.

美国里奇蒙联储银行7月综合制造业指数跌至2009年4月来的最低水平,制造业出货及新订单大跌.

稍早公布的数据显示美国7月制造业的增速为2010年底来最慢.

"市场对良好的经济数据并不关心,但他们却十分关注糟糕的经济数据,因为后者巩固了笼罩在欧洲主权市场上空的悲观情绪,"在纽约的道明证券利率策略部主管及首席策略师Eric Green说.

穆迪投资服务公司周一公布,将德国、荷兰、卢森堡的评级展望由稳定下调至负面,警告称这三国或许不得不增强对西班牙和意大利等区内高负债国家的支持.穆迪举出的原因还包括希腊退出欧元区的可能性上升,这"可能导致一连串金融业冲击...决策者或许要付出非常高的代价才能控制住局势."[ID:nSB1682816]

避险需求令财政部周二标售的350亿美元两年期公债的收益率创纪录低位.

财政部将在周三和周四分别标售350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债.

在周三标售前,五年期公债US5YT=RR价格升2/32,报0.552%,周一尾盘报0.564%.今日盘中触及0.541%的纪录低位.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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