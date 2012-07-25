〔企业并购〕加拿大总理称将仔细审查Nexen收购案,任何人不应预判

全球贵金属：3月1日SPDR黄金持仓增加0.28%，或2.37吨
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
路透安大略省奥沙瓦7月24日电---加拿大总理哈帕周二表示,加拿大将仔细研究中国石油公司中海油(0883.HK)对NexenNXY.TO的竞购,任何人不应对此次交易是否获批作预判.
中海油周一宣布,将以151亿美元收购加拿大石油公司Nexen.现在加拿大政府必须基于加拿大投资法案来衡量此次收购是否对加拿大有利.
"我不会就此政策泛泛地或者专门针对该交易做任何评论,以免政府立场被误读,"哈帕在奥沙瓦对记者表示.
"任何人都不应预判政府立场.对这次投资进行仔细审查之后,才能做出决定,"他补充道.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张荻
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。