〔企业并购〕加拿大总理称将仔细审查Nexen收购案,任何人不应预判

中海油周一宣布,将以151亿美元收购加拿大石油公司Nexen.现在加拿大政府必须基于加拿大投资法案来衡量此次收购是否对加拿大有利.

"我不会就此政策泛泛地或者专门针对该交易做任何评论,以免政府立场被误读,"哈帕在奥沙瓦对记者表示.