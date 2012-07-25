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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 09:04 BJT

〔企业并购〕加拿大总理称将仔细审查Nexen收购案,任何人不应预判

路透安大略省奥沙瓦7月24日电---加拿大总理哈帕周二表示,加拿大将仔细研究中国石油公司中海油(0883.HK)对NexenNXY.TO的竞购,任何人不应对此次交易是否获批作预判.

中海油周一宣布,将以151亿美元收购加拿大石油公司Nexen.现在加拿大政府必须基于加拿大投资法案来衡量此次收购是否对加拿大有利.

"我不会就此政策泛泛地或者专门针对该交易做任何评论,以免政府立场被误读,"哈帕在奥沙瓦对记者表示.

"任何人都不应预判政府立场.对这次投资进行仔细审查之后,才能做出决定,"他补充道.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张荻

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