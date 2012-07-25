〔欧洲评等〕穆迪将欧洲金融稳定机构的评级展望下调至负面

路透悉尼7月25日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)将欧洲金融稳定机构(EFSF)临时Aaa长期评级的展望从稳定下调至负面,对这只用于支持欧盟受困成员国的基金构成打击.

该评级机构称,此举是本周稍早调降德国、荷兰及卢森堡评级展望至负面的后续举措.这三个国家均是EFSF的担保国,其中德国持有份额最大,略高于29%.

"调整EFSF评级展望,反映出除了Aaa级担保国芬兰之外,其他所有担保国的评级展望目前皆为负面,"穆迪在声明中称.