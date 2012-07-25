〔欧洲评等〕穆迪将欧洲金融稳定机构的评级展望下调至负面

全球贵金属：3月1日SPDR黄金持仓增加0.28%，或2.37吨
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
路透悉尼7月25日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)将欧洲金融稳定机构(EFSF)临时Aaa长期评级的展望从稳定下调至负面,对这只用于支持欧盟受困成员国的基金构成打击.
该评级机构称,此举是本周稍早调降德国、荷兰及卢森堡评级展望至负面的后续举措.这三个国家均是EFSF的担保国,其中德国持有份额最大,略高于29%.
"调整EFSF评级展望,反映出除了Aaa级担保国芬兰之外,其他所有担保国的评级展望目前皆为负面,"穆迪在声明中称.
此时正值西班牙的融资成本飙升至难以维系的水准,说明人们愈加认为该国需要主权援助,而这是欧元区几乎无法承担的.
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。