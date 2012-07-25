土耳其总理埃尔多安称叙利亚人民“胜利在望”

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔7月24日电---土耳其总理埃尔多安表示，针对叙利亚总统阿萨德的反抗活动“比以往任何时候都更接近胜利”，并警告称，土耳其将对来自叙利亚的敌意行动作出坚决回应。
在阿萨德未能兑现改革承诺且叙利亚反对派和大批难民涌入后，土耳其呼吁阿萨德下台。
上月，一架土耳其飞机被叙利亚空军击落，两国关系骤然紧张，土耳其随后加大了军力部署。
土耳其国家新闻机构安纳托利亚通讯社(Anatolian)援引埃尔多安报导：“我们认为，叙利亚人民比以往任何时候都更接近胜利。”
埃尔多安对叙利亚发出了最新警告，呼吁其注意土耳其对上月飞机被击落事件作出的坚决回应。
唉尔多安表示：“如果叙利亚当局没有从这些事态中吸取教训，继续采取敌意行动，土耳其会立即还以颜色。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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