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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 07:33 BJT

《美国重要政经日程》--7月25日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1100 - 农业部公布一周世界稻米价格

1330 - 美国财政部长盖特纳在美国众议院金融服务委员会就金融稳定监督委员会向国会提交的年度报告发表证词

1400 - 商务部公布6月独栋房屋销售

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据

1700 - 财政部标售五年期公债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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