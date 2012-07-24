《美国重要政经日程》--7月25日

韩国热股：中国禁止韩国旅游产品销售后Hotel Shilla等股票暴跌
路透首尔3月3日 - 韩国三星集团旗下酒店和免税零售子公司Hotel Shilla股价最多跌13%，之前韩国联合通讯社报导，中国下令北京旅游公司停售韩国旅游产品。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1100 - 农业部公布一周世界稻米价格
1330 - 美国财政部长盖特纳在美国众议院金融服务委员会就金融稳定监督委员会向国会提交的年度报告发表证词
1400 - 商务部公布6月独栋房屋销售
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据
1700 - 财政部标售五年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
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路透首尔3月3日 - 韩国三星集团旗下酒店和免税零售子公司Hotel Shilla股价最多跌13%，之前韩国联合通讯社报导，中国下令北京旅游公司停售韩国旅游产品。
路透3月3日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司 (如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未 定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/3 BMO PGR.N Q4 2016 前进保险(Progressive) 2017/3/7 13:00 BFb.N Q3 2017 Brown-Forman Corp 2017/3/7 AMC HRB.N Q3 2017 H & R Block Inc 2017/3/7 AMC URBN.OQ Q4 2017 Urban Outfitters Inc 2017/3/9 12:00 SIG.N Q4 2017 Signet Jewelers Ltd 2017/3/9 BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples)
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