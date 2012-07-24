〔中国新债〕上海城投计划发行至多20亿元七年期固息企业债--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透7月25日电---据汤森路透旗下IFR报导，上海市城市建设投资开发总公司计划发行总额不超过20亿元人民币（3.13亿美元）7年期固息企业债券。公司已委任中银国际证券和申银万国证券担任是次交易联席主承销商。
本期债券将设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度分别偿付本金的20%、20%、20%、20%和20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
该期债券无担保，中诚信给予债项和发行人同为AAA级信用评级。募集资金中16亿元将用于白龙港污水处理厂扩建二期工程和老港再生能源利用中心工程的投资建设，总投资额为36.52亿元；4亿元用于补充公司营运资金。
截至本期债券发行前，发行人已发行尚未兑付债券本金余额为237亿元。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com)
--整理 张喜良; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。