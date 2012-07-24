〔中国新债〕上海城投计划发行至多20亿元七年期固息企业债--IFR

路透7月25日电---据汤森路透旗下IFR报导，上海市城市建设投资开发总公司计划发行总额不超过20亿元人民币（3.13亿美元）7年期固息企业债券。公司已委任中银国际证券和申银万国证券担任是次交易联席主承销商。

本期债券将设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度分别偿付本金的20%、20%、20%、20%和20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

该期债券无担保，中诚信给予债项和发行人同为AAA级信用评级。募集资金中16亿元将用于白龙港污水处理厂扩建二期工程和老港再生能源利用中心工程的投资建设，总投资额为36.52亿元；4亿元用于补充公司营运资金。

截至本期债券发行前，发行人已发行尚未兑付债券本金余额为237亿元。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com)