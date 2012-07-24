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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 07:57 BJT

《中国报摘》--金融时报7月25日

* 头版头条:

--中国人民银行召开2012年上半年全国反洗钱形势通报会,要求落实风险为本监管原则,防范金融系统洗钱风险.

* 其他:

--记者评论文章指出,随着利率定价权的逐步扩大,中小金融机构定价缺少稳定性,存款定价普遍高于大型机构的问题凸显,因而需加速呼唤存款保险制度尽快推出,以保护中小存款人利益等.(完)

--整理 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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