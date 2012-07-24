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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 07:50 BJT

****日韩经济指标预测--7月25日-8月1日****

路透7月25日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------7月23日当周--------------------------------

7月25日(三)

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.5% +0.9%

(较上年同期) +2.6% +2.8%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,651

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超1,338

7月26日(四)

2300 韩国经常帐(亿美元) 6月 -- 盈余31.6

2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 -- +0.2%

全国核心CPI(较上年同期) 持平 -0.1%

东京地区CPI(较上年同期) 7月 -- -0.6%

东京地区核心CPI(较上年同期) -0.7% -0.6%

2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 +1.2% +3.6%

7月27日(五)

暂无重要数据.

----------------------------------7月30日当周--------------------------------

7月29日(日)

2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 49.9

2350 日本工业生产 6月初值 -- -3.4%

工业生产一个月预估 -- +2.7%

工业生产两个月预估 -- +2.4%

7月30日(一)

2300 韩国工业生产(较前月) 6月 -- +1.1%

(较上年同期) -- +2.6%

服务业产出(较前月) -- +0.2%

2330 日本所有家庭支出(较前月) 6月 -- +1.5%

(较上年同期) -- +4.0%

2330 日本失业率 6月 -- 4.4%

求职求才比 -- 0.81

7月31日(二)

0130 日本加班工资 6月 -- +6.4%

0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 -- -0.9%

0500 日本房屋开工(较上年同期) 6月 -- +9.3%

-- 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,123.8

2300 韩国CPI(较前月) 7月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +2.2%

8月1日(三)

0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 7月 -- 49.38

0000 韩国出口 7月初值 -- +1.1%

进口 -- -5.5%

贸易收支(亿美元) -- 顺差49 (完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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