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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 07:50 BJT

〔东京汇市〕欧元仍偏向下档,澳元走势关注CPI数据

* 欧元区债务危机仍令风险偏好承压

* 目前有关美联储接近祭出QE3的传闻尚无重大影响

* 澳元走势关注0130GMT时公布的CPI数据

路透悉尼7月25日电---投资者周三继续避开欧元及风险货币,上交易日全球股市下跌,因对欧元区债务危机的担忧加剧.

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