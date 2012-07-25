《中国报摘》--中国证券报7月25日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--中国国务院决定自7月下旬起,派出八个督查组,对16个省(市)贯彻落实房地产市场调控政策措施情况进行专项督查.
* 其他:
--记者获悉,有关部门正在进行物流园区企业房产税税收优惠政策的研究,物流园区企业的税收负担有望进一步减轻.
--国家发改委日前发布"十二五"(2011-2015年)利用外资和境外投资规划,加强对境内企业外债风险管理的宏观指导,完善全口径外债管理,适时制定出台外债管理条例.
--首只发起式基金--天弘债券型发起式基金近日获批,将于近期发行.
--北海港(000582.SZ)公告称,拟定向增发收购防城港和钦州港资产,以实现北部湾港务集团优质港口资源的整体上市,注入资产估值为51.8亿元人民币.
--华为[HWT.UL]上半年销售收入达1,027亿元,同比增长5.1%;营业利润87.9亿元,同比下降22%.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)