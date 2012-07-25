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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 08:00 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月25日

* 头版头条:

--中国国务院决定自7月下旬起,派出八个督查组,对16个省(市)贯彻落实房地产市场调控政策措施情况进行专项督查.

* 其他:

--记者获悉,有关部门正在进行物流园区企业房产税税收优惠政策的研究,物流园区企业的税收负担有望进一步减轻.

--国家发改委日前发布"十二五"(2011-2015年)利用外资和境外投资规划,加强对境内企业外债风险管理的宏观指导,完善全口径外债管理,适时制定出台外债管理条例.

--首只发起式基金--天弘债券型发起式基金近日获批,将于近期发行.

--北海港(000582.SZ)公告称,拟定向增发收购防城港和钦州港资产,以实现北部湾港务集团优质港口资源的整体上市,注入资产估值为51.8亿元人民币.

--华为[HWT.UL]上半年销售收入达1,027亿元,同比增长5.1%;营业利润87.9亿元,同比下降22%.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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