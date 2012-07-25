〔中国财政〕上半年税收收入同比仅增9.8%,个人所得税降幅较大--财政部

* 上半年税收总收入同比增长9.8%

* 受经济成长放缓拖累

* 主体税种收入增速普遍回落

* 个人所得税降幅较大

路透北京7月25日电---随着经济成长放缓,税收收入增速下降也势在必然.中国财政部最新数据显示,今年上半年税收总收入同比仅增长9.8%,增速较去年同期大幅回落19.8个百分点.其中与生产经营相关的主体税种收入增速普遍回落,个人所得税降幅较大.

财政部网站新闻稿称,上半年实现税收总收入54,931.63亿元人民币,增速回落主因是国内经济增速回落,导致与经济指标密切相关的税种收入增速放缓;此外,房地产销售额下降、结构性减税政策等,也是拉低增速的原因.

数据显示,1-6月国内增值税、消费税、营业税和企业所得税同比分别增长8.1%、11.7%、9.6%和17.3%,比去年同期增速分别回落11.6、8.5、14.8和21.0个百分点.

期内,个人所得税实现收入3,271.69亿元,同比下降8%,比去年同期增速回落43.4个百分点,主要是个人所得税起征点提高的缘故.

中国今年上半年经济增速7.8%,其中二季度增速7.6%,创下逾三年低点,且为连续第六个季度放缓.国家统计局此前数据显示,1-5月全国规模以上工业企业利润同比下降2.4%,比去年同期增速回落30.3个百分点.(完)

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